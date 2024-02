La fraternelle Loman au café de la maison du peuple Saint-Claude, jeudi 21 mars 2024.

La fraternelle Loman

Loman est un artiste multi-instrumentiste à la frontière entre électro et pop où productions nerveuses et voix sensible s’entremêlent. Accompagnant son travail d’illustrations minimalistes et surréalistes, loman déploie petit à petit un univers fait d’énigmes et de contrastes.

Évoluant entre ses deux cultures françaises et japonaises, son art s’inspire de ces deux polarités pour dessiner un paysage sonore unique, nuancé et délicat. Influencé par les beats électroniques d’Apparat, les rythmiques sophistiquées de Jon Hopkins et la poésie de Ryuichi Sakamoto, loman explore un vaste éventail de textures, tout en mêlant avec élégance le synthétique à l’organique.

Ce concert est proposé dans le cadre de Musiques actuelles au lycée, un dispositif mené par Les Jeunesses Musicales de France Bourgogne Franche-Comté en collaboration avec la Région académique, la DRAAF Bourgogne Franche-Comté et avec le soutien du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et de la DRAC Bourgogne Franche-Comté

Loman I guitare, piano, voix, composition

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:00:00

fin : 2024-03-21 22:00:00

au café de la maison du peuple 12 Rue de la Poyat

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté communication@maisondupeuple.fr

