La Fraternelle – Les bêtes de Foire – SPECTACLE CLOWNESQUE Saint-Claude, 30 août 2022, Saint-Claude.

La Fraternelle – Les bêtes de Foire – SPECTACLE CLOWNESQUE

Saint-Claude Jura

2022-08-30 18:00:00 – 2022-08-30

Saint-Claude

Jura

EUR Mardi 30 août à 18h cour de l’école du Truchet à Saint-Claude

Dans le cadre de « L’été culturel 2022 » avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et en partenariat avec la Ville de Saint-Claude

SPECTACLE CLOWNESQUE tout public à partir de 5 ans : Les bêtes de Foire

Collectif d’Etr’Acteurs

Ils arrivent… Là où on ne les attend pas. Ils se fraient un chemin jusqu’à la piste.

Un premier contact, une première rencontre.

« Mesdames et Messieurs, nous avons besoin de votre aide » … Déclame Madame Loyale !

Le petit spectacle se déploie de leur chariotte.

Le tambour gronde, le rideau cache ce que l’on espère voir. Le monde des possibles et du sensible s’offre à tous. Un monde d’obsessions où se côtoient poésie, fakirisme, magie, domptage, chant lyrique et fort à bras.

Un monde qui transforme et qui colle à la peau.

Un monde où l’on choisit de s’exposer.

Un monde de prouesses absurdes.

Un monde où volent des « femmes canon » …

Au moins cinq personnages, cinq continents, une aventure poétique et burlesque.

GRATUIT

dernière mise à jour : 2022-06-22 par