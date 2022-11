La Fraternelle – Lecture / rencontre

La Fraternelle – Lecture / rencontre, 17 novembre 2022, . La Fraternelle – Lecture / rencontre



2022-11-17 – 2022-11-17 EUR La Fraternelle – Lecture / rencontre Jeudi 17 novembre à 18h30 au café de la Maison du Peuple LES PETITES FUGUES LITTÉRAIRES Lecture-rencontre avec Emmanuelle Favier Gratuit Les Petites Fugues 》Emmanuelle Favier dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville