La Fraternelle – LÂCHE TA DANSE

2022-07-11 17:30:00 – 2022-07-13 18:30:00 Lundi 11 (quartier Tomachon), mardi 12 (place de l’Abbaye), mercredi 13 juillet (quartier des Avignonnets) – Saint Claude LÂCHE TA DANSE ! de 17h30 à 18h30 Dancefloor nomade avec Marion Blanchot de la Cie Lignes urbaines

L’Été culturel est une manifestation à l’initiative du Ministère de la culture et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté et les opérateurs nationaux. Des ateliers à ciel ouvert, pour se faire du bien et mettre son corps en mouvement. Une heure de danse par jour dans différents endroits de la ville… GRATUIT la.fraternelle@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26 Lundi 11 (quartier Tomachon), mardi 12 (place de l’Abbaye), mercredi 13 juillet (quartier des Avignonnets) – Saint Claude LÂCHE TA DANSE ! de 17h30 à 18h30 Dancefloor nomade avec Marion Blanchot de la Cie Lignes urbaines

