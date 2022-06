La Fraternelle – John Qui Saute concert Zydeco & Southern Blues, 16 juillet 2022, .

La Fraternelle – John Qui Saute concert Zydeco & Southern Blues



2022-07-16 – 2022-07-16

Samedi 16 juillet à 21h au café de la Maison du Peuple

CONCERT Zydeco & Southern Blues

John-Qui-Saute

Le groupe européen le plus fidèle aux grands noms de la musique Zydeco de Louisiane, ancienne et actuelle. Accordéon, frottoir et son électrique depuis 7 ans et 2 albums, ils conjuguent groove et énergie. Programmés dans les plus grands festivals Zydeco européens, mais aussi dans les bars et les clubs, ils sortent cette année « Zarico Me », un album intégralement composé d’originaux. Venez avec vos oreilles, mais n’oubliez pas vos jambes. Il se pourrait bien qu’il vous prenne l’envie de vous secouer les pattes au rythme et au son du Zydeco !

ENTRÉE 10/8/5 €

