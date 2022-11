La Fraternelle – Grande vente et déstockage

La Fraternelle – Grande vente et déstockage, 3 décembre 2022



2022-12-03 – 2023-01-27 La Fraternelle – Grande vente et déstockage Du 3 décembre au 27 janvier à la boutique de la Maison du Peuple GRANDE VENTE D’ESTAMPES ET DESTOCKAGE Des réductions sur l’ensemble de la collection d’estampes des Éditions La fraternelle (estampes, livres d’artistes, affiches) Entrée libre Boutique ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 + les samedis de décembre de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h Boutique en ligne sur https://www.maisondupeuple.fr/boutique dernière mise à jour : 2022-11-21 par

