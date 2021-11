Saint-Claude Saint-Claude Jura, Saint-Claude La Fraternelle – grande vente d’estampes et de livres artistiques Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude Jura EUR La Fraternelle – grande vente d’estampes et de livres artistiques Du samedi 4 décembre au samedi 29 janvier, à la Fraternelle, à Saint-Claude. Opération de soutien à La fraternelle

Profitez d’une remise de 10% à 30% sur une grande partie de la collection !

Pour le plaisir ou en cadeau, acheter une estampe c’est aussi soutenir les créations futures et l’accueil d’artistes en résidence. La fraternelle dispose d’une collection d’environ 170 œuvres et 17 livres d’artistes, principalement imprimés en sérigraphie dans ses ateliers. Il s’agit d’œuvres originales, conçues pour être éditées en plusieurs exemplaires, signées et numérotées. Elles sont le fruit d’un travail avec des artistes de passage, en résidence ou via des coproductions avec d’autres structures. Il sera possible durant cette grande vente, de repartir avec son œuvre encadrée ! Pour découvrir les œuvres disponibles à la vente et leurs tarifs, rendez-vous sur : www.maisondupeuple.fr/boutique

La boutique vous accueille (pour nous joindre par téléphone 03 84 45 42 26) :

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

le samedi de 15h à 19h La Fraternelle 12 Rue de la Poyat Saint-Claude

