La Fraternelle – GLIZ + JUNGLE BOX concert Rock, World, Transe, 23 juillet 2022, .

La Fraternelle – GLIZ + JUNGLE BOX concert Rock, World, Transe



2022-07-23 – 2022-07-23

Samedi 23 juillet à 21h au café de la Maison du Peuple

CONCERT Rock, World, Transe

Gliz

Avec ses instruments d’avant l’électricité, Gliz envoie une pop fraîche mêlée à la crasse et l’énergie du rock. Le groupe n’a peur de rien, se moque des codes, des cases et envoie une musique riche, unique et saisissante.

Débauchez un tuba d’une fanfare, arrachez des patterns rock à une batterie groove, shootez dans le banjo de papy, électrifiez cet instrumentarium anté-vintage décalé… le son de Gliz son est là : organique, roots et moderne, sensible et brutal.

Jungle Box

Jungle Box, c’est trois continents réunis autour d’instruments originaux. Jérémy from Chicago (USA), Bass de Bamako (Mali) et Thierry de Bastia (Corse) inventent une musique aux multiples influences, qui prend sa source dans le blues malien pour se jeter dans la transe en passant par le rock et l’électro.

Une ancienne boite à bijoux transformée en guitare, un chanteur griot malien, une caisse de Châteauneuf-du-Pape dans le rôle de la basse, un charley construit à partir d’une boite de O’Cédar ! Jungle Box crée un son étonnant à la fois roots, électrique et ensorcelant !

ENTRÉE 10/8/5 €

Samedi 23 juillet à 21h au café de la Maison du Peuple

CONCERT Rock, World, Transe

Gliz

Avec ses instruments d’avant l’électricité, Gliz envoie une pop fraîche mêlée à la crasse et l’énergie du rock. Le groupe n’a peur de rien, se moque des codes, des cases et envoie une musique riche, unique et saisissante.

Débauchez un tuba d’une fanfare, arrachez des patterns rock à une batterie groove, shootez dans le banjo de papy, électrifiez cet instrumentarium anté-vintage décalé… le son de Gliz son est là : organique, roots et moderne, sensible et brutal.

Jungle Box

Jungle Box, c’est trois continents réunis autour d’instruments originaux. Jérémy from Chicago (USA), Bass de Bamako (Mali) et Thierry de Bastia (Corse) inventent une musique aux multiples influences, qui prend sa source dans le blues malien pour se jeter dans la transe en passant par le rock et l’électro.

Une ancienne boite à bijoux transformée en guitare, un chanteur griot malien, une caisse de Châteauneuf-du-Pape dans le rôle de la basse, un charley construit à partir d’une boite de O’Cédar ! Jungle Box crée un son étonnant à la fois roots, électrique et ensorcelant !

ENTRÉE 10/8/5 €

dernière mise à jour : 2022-06-22 par