Du 9 avril au 20 mai, du mardi au samedi de 14h à 19h, dans l’entrepôt de la Maison du Peuple, à Saint-Claude.

« La Collecte 39-45 – vos dons enrichissent notre Histoire, partagez-les ! »

Une exposition itinérante du Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon

La disparition progressive et inévitable des derniers témoins nous éloigne inexorablement de cette période de la Seconde Guerre mondiale. Les archives, objets et photographies sont devenus leurs dernières voix. Restent alors les traces de leur vie qu’il est primordial de conserver et de transmettre. C’est dans cette optique que le musée a lancé une collecte en 2019, la Collecte 39-45.

Le Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon, en résonance avec sa fermeture pour rénovation jusqu’en 2023, propose une exposition itinérante, permettant d’aller à la rencontre de ses publics et de ses futurs donateurs présents sur tout le territoire franc-comtois.

Cette exposition itinérante a pour objectif de présenter un aspect peu connu mais essentiel au coeur des missions du Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon : accueillir des objets, des archives, des photographies, de l’art, des souvenirs familiaux pour la plupart susceptibles de devenir des collections. Pour ce faire, le musée rencontre de nombreux donateurs chaque année qui ont des choses à donner mais aussi des choses à dire. Pour illustrer tous ces échanges fructueux, l’exposition présente quelques portraits de donateurs qui témoignent de leur expérience. Enfin, à travers cette exposition, le musée souhaite enrichir ses collections, collecter de nouveaux dons et sensibiliser chacun à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine.

Entrée libre et gratuite (exposition à découvrir jusqu’au 20 mai du mardi au samedi de 14h à 19h)

