La Fraternelle – Exposition de saison Saint-Claude, 1 juillet 2022, Saint-Claude.

La Fraternelle – Exposition de saison

2022-07-01 14:00:00 – 2022-08-27 20:00:00

EUR Jusqu’au 27 août, du mardi au samedi de 14h à 20h dans l’entrepôt de la Maison du Peuple – Saint Claude

ARTS VISUELS . exposition

Une rétrospective des éditions artistiques et amateures des saisons passées à La fraternelle !

Découvrez les productions réalisées par et avec : Renaud Thomas, le collectif OO (Jade Rouanet, Marion Moulin et Aurane Loury), Félicité Landrivon, Jérémie Fischer, Violaine Leroy, Adrien Houillère, Cheval Chamane (Céline Larrère et Anne Vaudrey), Joseph Levacher, Mathilde Poncet, le collectif hécatombe (Aude Barrio, Barbara Meuli, Antoine Fischer, Thomas Perrodin, Yannis La Macchia), Charlotte Melly, le collectif OURSE, le collectif PCCBA (L.L de Mars, C. De Trogoff et Pierre-Marie Shwabe), Pauline Barzilaï, la compagnie En Lacets, le collectif Nos Corps à Nous, le collectif Ne Rougissez Pas !, Le collectif Exposer Publier, Baptiste Brunello et Aurélie William Levaux, & des habitants, jeunes et moins jeunes de Saint-Claude et alentours…

Entrée libre et gratuite

la.fraternelle@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26 https://www.maisondupeuple.fr/evenement/cabaret-contemporain-report/

