La Fraternelle – DJ SET

La Fraternelle – DJ SET, 17 décembre 2022, . La Fraternelle – DJ SET



2022-12-17 21:00:00 – 2022-12-17 La Fraternelle – DJ SET Vendredi 16 décembre à 20h30 au théâtre de la Maison du Peuple DANSE & MUSIQUE tout public dès 6 ans Zak Rythmik Par VIADANSE – Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort Entrée 10/8/5 € ZAK RYTHMIK 》Viadanse ccn de Belfort dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville