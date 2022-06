La Fraternelle – Delphine Capron & Pierre Lacube concert indie folk, chanson française, 21 juillet 2022, .

La Fraternelle – Delphine Capron & Pierre Lacube concert indie folk, chanson française



2022-07-21 – 2022-07-21

EUR Jeudi 21 juillet à 18h30 au café de la Maison du Peuple

CONCERT indie folk, chanson française

Delphine Capron & Pierre Lacube

Delphine Capron I composition guitare, paroles et voix

Pierre Lacube I contrebasse, batterie

À la croisée des « Protests Song » folk des années 60-70, de l’indie folk et de la chanson française, les chansons sensibles de Delphine Capron enveloppent l’auditeur dans un cocon de rêverie. L’intention principale de sa musique est de nous rappeler nos forces et notre capacité de transformation ainsi que notre besoin de Beauté et de tendresse. Influencée par son passé de professeure de langues et d’art, ses chansons nous plongent dans un paysage poétique et littéraire.

Auteure-compositrice composant en anglais et en français, elle crée rapidement une intimité avec son public en lui donnant les clés des symboles de ses chansons. Sa musique rappelle une filiation avec Beth Gibbons, Joan Baez ou encore Barbara et Anne Sylvestre. Elle se produit en duo, accompagnée par Pierre Lacube jouant simultanément contrebasse et batterie.

GRATUIT

