Saraï Histoires d amours occitanes Balèti La Fraternelle, Correns (83), 10 février 2023, . Saraï Histoires d amours occitanes Balèti Vendredi 10 février, 20h00 La Fraternelle, Correns (83)

ATELIER – MASTERCLASS Jeudi 09 févr. 2023 – 18:00 – Conservatoire Intercommunale de la Provence Verte (BRIGNOLES) 1ÈRE PARTIE : Ensemble de musique traditionnelle du Conservatoire Provence Verte (Balèti)Vendredi 10 févr. 2023 – 20:00 – La Fraternelle (CORRENS) CONCERT / BALÈTI : SaraïVendredi 10 févr. 2023 – 21:15 – La Fraternelle Informations pratiques ➔ TARIFS : ConcertTarif normal : 12€ / Tarif réduit* : 10€ / Enfants -12 ans : entrée libre Buvette et restauration sur place :Assiette de tapas / sandwich / soupe : 8 à 12€ (sur réservation) Atelier-MasterclassEntrée libre (sur réservation) ➔ BILLETTERIE / PRÉVENTES : Il est fortement conseillé de réserver vos places avant votre venue sur le-chantier.festik.net Informations : www.le-chantier.comBilletterie : le-chantier.festik.netTéléphone : +33 (0)4 94 59 56 49Le Chantier : Fort Gibron, Montée du Collet – 83570 CORRENS Modes de règlement acceptés :CB / Chèques / Espèces / Pass Culture / e-Pass Jeunes * Tarif réduit sur présentation d'un justificatif : Adhérent du Chantier / Étudiant / -18 ans / Bénéficiaire du RSA / Demandeur d'emploi. ➔ ACCÈS : A8 sortie Brignoles › direction Le Val › Carcès › Correns.En famille ou entre amis, pensez au covoiturage ;-)

2023-02-10T20:00:00+01:00

2023-02-11T00:00:00+01:00

