Concert Cornemuses alchimiques La Fraternelle, Correns (83)

Concert Cornemuses alchimiques La Fraternelle, Correns (83), 27 janvier 2023, . Concert Cornemuses alchimiques Vendredi 27 janvier 2023, 19h30 La Fraternelle, Correns (83)

12

organisé par Le Chantier La Fraternelle, Correns (83) La Fraternelle, 83570 Correns, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40260 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Yvon Bayer • cornemuseEric Montbel • cornemuses Béchonnet, grande cornemuse, chabrette, cornemuse à miroirs, muchafou, pastoral-pipeMarc Anthony • vielle à roue électroacoustiqueNicola Marinoni • percussions, bruitages La cornemuse, un monde sonore, un monde de folie, un univers multiforme aux variantes énigmatiques. Instrument des bergers, des rois, des anges, des sirènes, des fous, des monstres, des diables, des bouffons ; des singes, des lapins, des ours, des chèvres ; des scènes pastorales et des représentations religieuses. Un instrument joué dans les cours, les banquets, les noces, les fêtes traditionnelles religieuses ou païennes.Cette création emmenera l’auditeur dans un monde sonore, et le spectateur dans un univers visuel dans le but qu’ils s’y perdent. Soit un cocktail de sons, d’ambiances sonores, de films autour de peintres comme Jérôme Bosch, Met de Bles, Maerten de Voos, de lumières proche des peintures à la bougie, de textes de G. Sand, A. Tabucchi, E. Savitzkaya, E. Montbel. source : événement Concert Cornemuses alchimiques publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T19:30:00+01:00

2023-01-27T23:30:00+01:00

Détails Autres Lieu La Fraternelle, Correns (83) Adresse La Fraternelle, 83570 Correns, France Age maximum 110 lieuville La Fraternelle, Correns (83)

La Fraternelle, Correns (83) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//