Concert Mburu – Paamath & Jean-Paul Raffit
Vendredi 17 mars, 20h30
La Fraternelle

Tarif normal : 12€ / Tarif réduit* : 10€ / Enfants -12 ans : entrée libre

Blues / Chants du monde handicap moteur,handicap visuel mi;vi La Fraternelle correns Correns 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur En résidence d’enregistrement du 13 au 17 mars 2023 ATELIER – MASTERCLASS

Jeudi 16 mars 2023 – 18:30 – Conservatoire Intercommunale de la Provence Verte (BRIGNOLES) RENCONTRE

Vendredi 17 mars 2023 – 19:30 – La Fraternelle (CORRENS) CONCERT

Vendredi 17 mars 2023 – 20:30 – La Fraternelle

——————————————————————————————————

Paamath • chant

Jean-Paul Raffit • guitares électriques, effets

Isabelle Bagur • flûte

Eliot Saour • human beatbox Paamath au chant et Jean-Paul Raffit à la guitare électrique proposent un univers proche du blues dans lequel l’on perçoit l’écho de la mélopée africaine, les accents de la griotique, le diaphane d’un blues sahélien. Deux artistes qui tressent leurs valeurs et leurs inspirations autour du « buru ». Un dialecte imaginaire nourri de racines africaines et de patrimoine culturel immatériel pyrénéen. Un véhicule troubadour subtil et sensible pour apprivoiser les inquiétudes du monde.

