Saraï – Histoires d'amours occitanes – Balèti la fraternelle Correns

Saraï – Histoires d’amours occitanes – Balèti la fraternelle, 10 février 2023, Correns. Saraï – Histoires d’amours occitanes – Balèti Vendredi 10 février, 20h00 la fraternelle

Tarif normal : 12€ / Tarif réduit* : 10€ / Enfants -12 ans : entrée libre

Soirée dansante handicap moteur mi la fraternelle La condamine – 83570 Correns Château Miraval Correns 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur ATELIER – MASTERCLASS : Jeudi 09 févr. 2023 – 18:00 – Conservatoire Intercommunale de la Provence Verte (BRIGNOLES) 1ÈRE PARTIE : Ensemble de musique traditionnelle du Conservatoire Provence Verte (Balèti)

Vendredi 10 févr. 2023 – 20:00 – La Fraternelle (CORRENS) CONCERT / BALÈTI : Saraï

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:00:00+01:00

2023-02-10T22:30:00+01:00 Marion Gambin

