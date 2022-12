La Soustrak fait son Jaze la fraternelle Correns Catégories d’évènement: Correns

➔ TARIFS : Concert Tarif normal : 12€ / Tarif réduit* : 10€ / Enfants -12 ans : entrée libre

Jean François Vrod • violon

Frédéric Aurier • violon

Sylvain Lemêtre • percussions

Sam Mary • création lumières Trio emblématique du Trad’ français, « La Soustraction des fleurs » fête ses 20 ans. Issu des musiques du Massif-central, le ramage du trio est celui de l’exploration, de la composition, de l’improvisation. Jean-François Vrod, collecteur-musicien des traditions orales, est attentif aux enjeux de l’art contemporain. Frédéric Aurier, violoniste, membre du prestigieux Quatuor Bela, joue aussi bien Ligeti et Bartok que les bourrées de son pays auvergnat. Acteur du légendaire trio « Le Cercle » (Jean Pierre Drouet, Willy Coquillat, Gaston Sylvestre), Sylvain Lemêtre s’autorise toutes les aventures, de l’ensemble Cairn au guitariste Marc Ducret, de ses duos avec Denis Chouillet (piano) ou Benjamin Flament (percussions) à ses propres solos (Sonore Boréale). 20 ans après, notre trio fait muter son intrumentarium d’origine. S’il n’a pas hésité à parer ses instruments de diverses préparations en vue d’obtenir une palette timbrale aussi riche que possible, le trio souhaite aujourd’hui poursuivre l’extension de son univers sonore.

