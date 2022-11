La Fraternelle – Conférence les amis du vieux Saint-Claude Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Jura EUR La Fraternelle – Conférence les amis du vieux Saint-Claude Mardi 6 décembre à 18h au café de la Maison du Peuple, à Saint-Claude. Conférence les amis du vieux Saint-Claude. La presse locale à Saint-Claude au XIX et XXIème siècles. Par Véronique Blanchet-Rossi, Roger Bergeret et Louise Caravati. Ouvert à toutes et à tous. GRATUIT. la.fraternelle@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26 https://www.maisondupeuple.fr/evenement/atelier-danse-son-pour-les-8-14-ans/ Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude

