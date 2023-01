La Fraternelle – Concert Saint-Claude Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’Évènement: Jura

Jura Saint-Claude 8 EUR La Fraternelle – Concert Samedi 4 février à 21h au café de la Maison du Peuple CONCERT (+ d’infos) Janick Martin Trio

Simon Latouche I trombone

Julien «Jack» Tual I guitare électrique

Janick Martin I accordéon diatonique

Aki Rissanen I piano

Will Guthrie I batterie

Joachim Florent I contrebasse ENTRÉE 10/8/5 € Les Petites Fugues 》Emmanuelle Favier la.fraternelle@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26 Maison du Peuple 12 Rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude Saint-Claude

