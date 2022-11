La Fraternelle – Concert baroque espagnol

La Fraternelle – Concert baroque espagnol, 18 décembre 2022, . La Fraternelle – Concert baroque espagnol



2022-12-18 – 2022-12-18 La Fraternelle – Concert baroque espagnol Dimanche 18 décembre à 16h CONCERT musique baroque espagnole Les Kapsber’girls « Los Caminos del amor » Entrée 10/8/5 € Les Kapsber’Girls 》Los Caminos del Amor dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville