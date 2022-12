La Fraternelle – Bal folk Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Jura EUR La Fraternelle – Bal folk Vendredi 13 janvier à 21h au café de la Maison du Peuple. ANIMATION CAFÉ Bal folk A partir de 20h, initiation gratuite aux danses traditionnelles. Et à 21h, la soirée se poursuivra avec le fidèle bal folk pour les danseurs qui veulent s’éclater aux sons des musiques folklores. Entrée libre et gratuite la.fraternelle@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26 https://www.maisondupeuple.fr/evenement/radix-zakouska/ Maison du peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude

