La Fraternelle – Ateliers pour enfants Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude

La Fraternelle – Ateliers pour enfants Saint-Claude, 2 novembre 2022, Saint-Claude. La Fraternelle – Ateliers pour enfants

12 Rue de la Poyat Maison du peuple Saint-Claude Jura Maison du peuple 12 Rue de la Poyat

2022-11-02 – 2022-11-04

Maison du peuple 12 Rue de la Poyat

Saint-Claude

Jura La Fraternelle – Ateliers pour enfants Du 2 au 4 novembre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 au café de la Maison du Peuple C’EST MON PATRIMOINE ! pour les 6-12 ans Rituel, danse et fête Avec Caroline Grosjean de la cie Pièces détachées Rituel, danse et fête 》atelier vacances PARTICIPATION 5 € pour les 3 jours d’ateliers (15 places / sur inscription au 03 84 45 42 26) la.fraternelle@maisondupeuple.fr +33 3 84 45 42 26 https://www.maisondupeuple.fr/evenement/radix-zakouska/ Maison du peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse Saint-Claude Jura Maison du peuple 12 Rue de la Poyat Ville Saint-Claude lieuville Maison du peuple 12 Rue de la Poyat Saint-Claude Departement Jura

Saint-Claude Saint-Claude Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-claude/

La Fraternelle – Ateliers pour enfants Saint-Claude 2022-11-02 was last modified: by La Fraternelle – Ateliers pour enfants Saint-Claude Saint-Claude 2 novembre 2022 12 Rue de la Poyat Maison du peuple Saint-Claude Jura Jura Saint-Claude

Saint-Claude Jura