La Fraternelle – Atelier danse parent-enfant Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: 39200

Saint-Claude

La Fraternelle – Atelier danse parent-enfant Saint-Claude, 16 novembre 2022, Saint-Claude. La Fraternelle – Atelier danse parent-enfant

Gymnase des Avignonnets Rue de Franche-Comté, 39200 Saint-Claude Saint-Claude 39200 Rue de Franche-Comté, 39200 Saint-Claude Gymnase des Avignonnets

2022-11-16 – 2022-11-16

Rue de Franche-Comté, 39200 Saint-Claude Gymnase des Avignonnets

Saint-Claude

39200 EUR La Fraternelle – Atelier danse parent-enfant Mercredi 16 novembre à 10h (pour les 3/5 ans) et 11h (pour les 6/8 ans) au gymnase des Avignonnets à Saint-Claude Avec le soutien de l’Agence nationale à la cohésion des territoires et de la Ville de Saint-Claude dans le cadre d’un financement Politique de la Ville. ATELIER DANSE PARENT-ENFANT Avec la chorégraphe Soukaïna Alami/Cie Koracorps Gratuit (sur inscription au 03 84 45 42 26) ATELIER DANSE PARENT-ENFANT Rue de Franche-Comté, 39200 Saint-Claude Gymnase des Avignonnets Saint-Claude

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: 39200, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse Saint-Claude 39200 Rue de Franche-Comté, 39200 Saint-Claude Gymnase des Avignonnets Ville Saint-Claude lieuville Rue de Franche-Comté, 39200 Saint-Claude Gymnase des Avignonnets Saint-Claude Departement 39200

Saint-Claude Saint-Claude 39200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-claude/

La Fraternelle – Atelier danse parent-enfant Saint-Claude 2022-11-16 was last modified: by La Fraternelle – Atelier danse parent-enfant Saint-Claude Saint-Claude 16 novembre 2022 39200 39200 Saint-Claude Saint-Claude 39200 Gymnase des Avignonnets Rue de Franche-Comté Saint-Claude

Saint-Claude 39200