La fraternelle Ann O’ARO Café de la fraternelle Saint-Claude, jeudi 7 mars 2024.

Son maloya vissé au corps, Ann O’aro est l’une des révélations de la nouvelle scène musicale de la Réunion. Elle réinvente le genre musical emblématique de l’océan Indien et compose une musique dont les couleurs valsent du séga mauricien au blues écorché, en passant par les musiques des Balkans.

Celle qui est venue des arts martiaux avant de choisir le chant n’a de cesse, depuis, de poursuivre sa quête d’émancipation. Accompagnée du tromboniste Teddy Dori, du percussionniste Bino Waro et du spécialiste des machines Brice Nauroy, Ann O’aro dénonce les tabous de son île, les violences sexistes, celles de l’esclavage et de l’addiction alcoolique, et déploie son chant hypnotique sur une écriture sauvage, engagée.

‘‘Une voix capable d’asséner ou de caresser, une écriture viscérale, une musicalité et une force d’interprétation peu commune. Voilà qui pourrait résumer le blues écorché de la réunionnaise Ann O’aro…’’ pan african music

Ann O’ARO I piano, chant, percussions

Bino WARO I percussions, chant

Teddy DORIS I trombone, chant

Brice NAUROY I machines EUR.

Café de la fraternelle 12 Rue de la Poyat

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté communication@maisondupeuple.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:30:00

fin : 2024-03-07



