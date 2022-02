LA FRAPPADINGUE Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville En lien avec la Ville et le service municipal des Sports, l’association organisatrice – la Salicorne – viendra installer 40 tonnes de matériel. Ensuite ce sera à vous de jouer !

– parcours format S (une quinzaine d’obstacles à franchir sur 5 à 6 km)

– parcours format L (une quarantaine d’obstacles sur 10 à 12 km) Naturels ou artificiels (passages d’échelles, ponts de singe, filets à grimper, tunnels…), les obstacles seront variés et proposeront un vrai défi physique (à noter qu’aucun obstacle n’est obligatoire pour terminer la course). Boucle au départ du Champ de Mars (en passant par la Vezouze derrière le stade Fenal, la place des Carmes, le quai des Frères Muller, les berges de la Vezouze, les Cités Ste-Anne…). Inscriptions sur www.frappadingue.net contact@frappadingue.fr +33 6 28 93 10 50 http://www.frappadingue.net/ La Salicorne

