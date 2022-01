LA FRAPPADINGUE CHAMPAGNE XTREM Château-Thierry, 5 juin 2022, Château-Thierry.

LA FRAPPADINGUE CHAMPAGNE XTREM Château-Thierry

2022-06-05 08:30:00 – 2022-06-05 18:00:00

Château-Thierry Aisne Château-Thierry

52 La course la plus déjantée de France revient à Château-Thierry pour une 4e édition !

Cette épreuve hors du commun vient à nouveau mettre à rude épreuve sportifs aguerris et sportifs d’un jour.

Sur 2 parcours de 6 ou 12 km traversant notre cité et ses alentours, des côteaux viticoles au château médiéval, chacun pourra de nouveau apprécier le charme de la Vallée de la Marne, de son patrimoine naturel et historique.

Château-Thierry attend avec impatience la nouvelle édition de cet événement attractif, festif et touristique, pour renforcer encore l’activité de notre cœur de ville, la découverte de nos lieux remarquables et surtout, pour le plus grand plaisir des nombreux visiteurs !

Au programme: une course de dingue avec une ambiance de folie !

Challenge S : Une quinzaine d’obstacles

Challenge L : Une quarantaine d’obstacles

Un site exceptionnel choisit avec soin

Une médaille Frappadingue à l’arrivée

Un tee-shirt collector si tu en as fais le choix

Deux ravitaillements (Challenge L), un au milieu et un à la fin de la course

Une bonne bière fraîche !

Un village d’arrivée (ravitaillement, musique, transat…) pour te détendre après la course

ET BIEN SÛR, DES OBSTACLES, DES DÉFIS, DES POTES ET DU FUN !

contact@frappadingue.fr +33 6 28 93 10 50 http://www.frappadingue.fr/

