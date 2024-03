La Frappadingue Arcachon, dimanche 14 avril 2024.

La Frappadingue Arcachon Gironde

La Frappadingue, c’est une course à obstacles hors du commun un parcours parsemé d’embûches, de passages d’échelles, de ponts de singe, de filets à grimper, de tunnels à franchir, de boue et bien plus encore…

Sur un parcours de 5 à 12 km, une quarantaine d’obstacles viendra mettre à rude épreuve sportifs aguerris et sportifs d’un jour.

Chaque muscle sera mis à contribution, avec pour seul objectif, pouvoir dire J’y étais et j’ai terminé ! .

Une course de dingue avec une ambiance de folie pour la première fois à Arcachon !

Challenge S une quinzaine d’obstacles

Challenge L une quarantaine d’obstacles

Une médaille Frappadingue à l’arrivée.

Un tee-shirt collector si choisi.

Deux ravitaillements (Challenge L), un au milieu et un à la fin de la course.

Une bonne bière fraîche !

Un village d’arrivée (ravitaillement, musique, transat…) pour se détendre après la course. 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14 13:30:00

Jetée Thiers

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

