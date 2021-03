مدينة عيسى Alliance française de Bahrein مدينة عيسى La Francophonie : Historique, Actions et Enjeux Alliance française de Bahrein مدينة عيسى Catégorie d’évènement: مدينة عيسى

Dans cette visio-conférence, M.Ibrahima Diallo donnera d’abord un bref aperçu de l’historique de la Francophonie : de sa conceptualisation coloniale à la Francophonie-Mondialisation en passant par les « pères fondateurs » africains des années 1960. Ensuite, M.Ibrahima Diallo présentera l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en faisant référence à ses objectifs et ses missions dans la diffusion de la langue et la culture françaises. Enfin, M.Ibrahima DIallo discutera des atouts et des faiblesses de la Francophonie.

Entrée gratuite, nécessité de s’inscrire à la conférence

La conférence tenue par M. Ibrahima Diallo, Maître de Conférences et spécialiste des politiques linguistiques et de la didactique des langues et des cultures, mettra en avant la Francophonie et l'OIF

