La Francophonie dans le monde d’après Institut français des Pays-Bas, 11 mars 2021-11 mars 2021, La Haye.

La Francophonie dans le monde d’après

Institut français des Pays-Bas, le jeudi 11 mars à 19:00

Depuis mars 2020, la pandémie de la Covid-19 touche tous les pays du monde, sans distinction, et en l’occurrence l’espace francophone. Elle bouscule les sociétés et soulève de nombreuses questions essentielles dans les domaines de la santé, de l’économie, de l’écologie, de l’éducation et dans notre rapport aux autres. Cette crise globale affecte notre façon de vivre ensemble et nos cultures. Partout, elle crée des horizons d’attente, des espoirs et des espérances, dans le monde d’après la pandémie.

Comment la pandémie touche-t-elle ou affecte-t-elle les sociétés francophones? Que sera la Francophonie dans le monde d’après?

Près d’un an après l’émergence du virus et des premières mesures pour y faire face, en particulier le premier confinement, les ambassades francophones des Pays-Bas organisent une soirée spéciale et invitent, à l’occasion du Mois de la Francophonie, des artistes, des auteurs, des réalisateurs du monde francophone à imaginer les priorités pour l’après, à tenter de dessiner quelques pistes pour notre réflexion commune et à penser le rôle de la francophonie dans cette période de transition.

Cet événement sera également l’occasion de présenter les lauréats du concours scolaire de courts-métrages « Imagine le monde d’après ».

Événement en français, modéré par Sophie van Leeuwen, journaliste franco-néerlandaise. Avec: Omar Youssef Souleimane, Kim Thúy, Laurence Favre, Jacinthe Folon et Catherine Lepage.

Événement organisé par les ambassades francophones des Pays-Bas.

Institut français des Pays-Bas Anna Paulownastraat 76 La Haye Centrum



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-11T19:00:00 2021-03-11T20:30:00