La francophonie, c’est la classe ! Association vénézuélienne des professeurs de français, 15 mars 2021-15 mars 2021, Caracas.

La francophonie, c’est la classe !

Association vénézuélienne des professeurs de français, le lundi 15 mars à 16:30

Et si la f(F)rancophonie était encore un peu plus présente dans nos cours de FLE et les activités que nous proposons ? Essentiellement présente lors de la Journée Internationale de la Francophonie, elle permet pourtant d’enrichir la classe de français en y faisant entrer des images, des histoires, une langue contextualisée, des rythmes, des couleurs, des habitudes de vie.

Comment proposer une véritable expérience de la richesse des cultures francophones à nos élèves ? Quels supports pédagogiques et quelles activités pour adopter une vraie démarche interculturelle francophone en classe de FLE ?

Durant ce webinaire, nous verrons comment créer les conditions d’une rencontre positive avec la francophonie, et cela, dès le début de l’apprentissage, et comment guider les élèves à prendre leur place dans la francophonie contemporaine.

