La Francophonie, c’est aussi de la Science : 35e édition du Prix Roberval – concours international francophone Université de technologie de Compiègne, 12 mars 2022, Besançon.

La Francophonie, c’est aussi de la Science : 35e édition du Prix Roberval – concours international francophone

du samedi 12 mars au dimanche 20 mars à Université de technologie de Compiègne

**La Francophonie, c’est aussi de la Science.** ———————————————– **Appel à candidatures** ———————— ### **35e édition du Prix Roberval** Le Prix Roberval, concours international organisé par le pôle des Cultures Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), a pour but de soutenir la production et la diffusion des œuvres qui traitent de technologie en langue française. **Cinq catégories sont ouvertes :** * **Grand public** * **Enseignement supérieur** * **Télévision** * **Jeunesse** * **Journalisme scientifique et technique** Dans chaque catégorie, les œuvres primées peuvent l’être sous différentes formes : lauréat, mention et coup de cœur. Vous trouverez le règlement et toutes les informations destinées à faciliter la compréhension des objectifs de ce Prix, les conditions de participation et le dépôt des candidatures sur le site internet du Prix. Vous êtes auteur, éditeur, réalisateur, producteur, journaliste scientifique et vous hésitez encore à déposer une œuvre au Prix Roberval. Écoutez les interviews mises en images des lauréats, coups de cœur et mention du jury de la 34e édition sur la chaine Youtube Univers Techno-scienCes : [[http://1qr.fr/34P10](http://1qr.fr/34P10)](http://1qr.fr/34P10 ) Alors participez au concours en vous inscrivant directement sur le site internet du Prix à l’adresse suivante : [http://prixroberval.utc.fr/outils/interface/?menu=candidature_inscription](http://prixroberval.utc.fr/outils/interface/?menu=candidature_inscription) Vous serez peut-être l’un des heureux finalistes de la 35e édition du Prix Roberval. **Mais ne tardez pas car l’appel à candidature prend fin le 15 mai 2022.**

Appel à candidatures pour la 35e édition du Prix Roberval et coups de projecteur sur les derniers lauréats

Université de technologie de Compiègne rue du docteur Schweitzer Besançon Rue de Belfort Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T08:00:00 2022-03-12T19:00:00;2022-03-13T08:00:00 2022-03-13T19:00:00;2022-03-14T08:00:00 2022-03-14T18:30:00;2022-03-15T08:00:00 2022-03-15T18:30:00;2022-03-16T08:00:00 2022-03-16T18:30:00;2022-03-17T08:00:00 2022-03-17T18:30:00;2022-03-18T08:00:00 2022-03-18T18:30:00;2022-03-19T08:00:00 2022-03-19T18:30:00;2022-03-20T08:00:00 2022-03-20T18:30:00