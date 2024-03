La francophonie avec AD@lY et Alexandre YERSIN Faculté de médecine, Salle des Actes et Theatrum anatomicum Montpellier, dimanche 24 mars 2024.

La francophonie avec AD@lY et Alexandre YERSIN Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Dimanche 24 mars, 14h00 Faculté de médecine, Salle des Actes et Theatrum anatomicum Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T14:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T14:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

Journée internationale de la francophonie

organisée fidèlement à Montpellier depuis 1998 par AD@lY par les Amis de Dalat sur les traces de Yersin et ses partenaires.

Au Programme :

14h – 17h :

Programme en visio avec la Maison de la francophonie de Dalat au Vietnam et sa communauté

17h – 18h :

Projection du film « À la rencontre du dragon et des nuages » et échanges autour de la francophonie entre la France et le Viet Nam

18h – 19h :

Gâteaux d’anniversaire

Lancement d’un concours sur le texte de la « prière de la forêt » de Dalat !

Pour en savoir plus, connectez vous à www.adaly.net

Faculté de médecine, Salle des Actes et Theatrum anatomicum Montpellier Montpellier Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.adaly.net »}, {« type »: « email », « value »: « contact@adaly.net »}] [{« link »: « http://www.adaly.net »}]

Viet Nam francophonie