Miraflores Alliance Française de Lima Miraflores La Francophonie au service de la culture et de l’éducation plurilingue au Pérou Alliance Française de Lima Miraflores Catégorie d’évènement: Miraflores

La Francophonie au service de la culture et de l’éducation plurilingue au Pérou Alliance Française de Lima, 16 mars 2021-16 mars 2021, Miraflores. La Francophonie au service de la culture et de l’éducation plurilingue au Pérou

Alliance Française de Lima, le mardi 16 mars à 18:00

**18h00 :** conférence « La Francophonie au service de la culture et de l’éducation plurilingue au Pérou » Avec la participation de MM. Alejandro Neyra et Sandro Parodi, respectivement Ministre de la Culture et Vice-ministre de l’Education du Pérou, et de MM. Markus Alexander Antonietti, Ambassadeur de Suisse, Marc Giacomini, Ambassadeur de France, Koenraad Lenaerts, Ambassadeur de Belgique, Ralph Jansen, Ambassadeur du Canada, Amin Chaoudri, Ambassadeur du Maroc. Participeront également Mme Anahí Zolencio, Attachée culturelle suisse et M. Nicolas Mezzalira, Directeur général de l’Alliance française de Lima. **19h30 :** table ronde « L’importance de parler plusieurs langues » organisée par l’Alliance française de Trujillo.

Ces événements seront diffusés via Facebook Live par le réseau des Alliances françaises du Pérou et les ambassades participantes.

Conférence « La Francophonie au service de la culture et de l’éducation plurilingue au Pérou » suivie de la table ronde « L’importance de parler plusieurs langues ». Alliance Française de Lima Avenida Arequipa 4595, Miraflores Miraflores Miraflores

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-16T18:00:00 2021-03-16T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Miraflores Autres Lieu Alliance Française de Lima Adresse Avenida Arequipa 4595, Miraflores Ville Miraflores