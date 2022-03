La Francophonie à Manresa 2022 Grand Théâtre Kursaal de Manresa Manresa Catégories d’évènement: Barcelone

Grand Théâtre Kursaal de Manresa, le samedi 19 mars à 19:00

La Francophonie à Manresa ————————- Hommage à Jacques Brel ———————- Brel:Le Spectacle —————– Le Théâtre Kursaal de Manresa se remplit pour fêter la journée de la Francophonie et tous ses valeurs à travers un Hommage à Jacques Brel. par Olivier Laurent dirigé par Gil Marsalla. ————————————————————————————————————————————————————————————— Un spectacle qui a connu les meilleurs théâtres du monde entier. —————————————————————- Le concert sera précedé par l’inauguration de la Francophonie avec le lancement des ballons de la Paix ——————————————————————————————————

800 places disponibles 30€ prix spécial de 15€ pour les jeunes

La Musique française engage toute une ville: Manresa. pour chanter la solidaité , la liberté et la paix Grand Théâtre Kursaal de Manresa Passeig Pere III, 35 Manresa Passeig i Rodalia Barcelone

2022-03-19T19:00:00 2022-03-19T22:00:00

