La Françoise des jeux Rue Sobieski, 20 mai 2023, Saint-Vallier .

Une aventure pour spectateurs tentés par le gros lot !

Sillonnant les routes de France et de Navarre à bord de sa Loto-mobile, La Françoise se donne pour mission de mettre le hasard au goût du jour. De places de villages en cœurs de villes, en passant par les bars du coin, elle organise sa grande loterie : la loterie de la vie, le jeu de la vie et du hasard. Accompagnée de son DJ Tourniquette et munie de son boulier à manivelle, elle vient à la rencontre des grands et petits joueurs pour offrir du changement, une vie nouvelle, et réaliser les rêves les plus fous. Aujourd’hui, c’est chez vous qu’elle s’arrête. Du gros lot au mauvais numéro, la roue tourne… Venez défier la chance et la fortune !

