Viterbe Liceo delle Scienze Umane,Musicale e Coreutico "S. Rosa da Viterbo" Viterbe La Francofonia Liceo delle Scienze Umane,Musicale e Coreutico « S. Rosa da Viterbo » Viterbe Catégorie d’évènement: Viterbe

La Francofonia Liceo delle Scienze Umane,Musicale e Coreutico « S. Rosa da Viterbo », 20 mars 2021-20 mars 2021, Viterbe. La Francofonia

Liceo delle Scienze Umane, Musicale e Coreutico « S. Rosa da Viterbo », le samedi 20 mars à 10:00

Nous allons parler de la Francophonie. La Francophonie est une organisation internationale représentant les nations et les régions où le français est la langue maternelle ou la langue usuelle. Nous comparerons le palais des papes de notre ville à celui d’Avignon. Nous entrerons en contact avec des personnages avignonnais du Palais des Papes puis avec l’école de Mayotte avec la lecture et le commentaire du poème de Senghor « Cher frère blanc », le tout entrecoupé de pièces musicales du répertoire classique français du baroque au XXème siècle interprétées par des élèves de notre école Liceo Musicale Avec ce lien, vous pouvez accéder à la chaîne où la diffusion en direct aura lieu Nous allons parler de la Francophonie avec deux invités spéciaux, l’un d’Avignon et l’autre de Mayotte, le tout entrecoupé de pièces musicales du répertoire classique français. Liceo delle Scienze Umane,Musicale e Coreutico « S. Rosa da Viterbo » 27 via San Pietro 01100 Viterbo Viterbe San Pellegrino

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T10:00:00 2021-03-20T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Viterbe Autres Lieu Liceo delle Scienze Umane,Musicale e Coreutico "S. Rosa da Viterbo" Adresse 27 via San Pietro 01100 Viterbo Ville Viterbe