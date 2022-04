La Francisca, une jeunesse chilienne de Rodrigo Litorriaga Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris Catégorie d’évènement: Paris

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, le lundi 9 mai à 20:00

Francisca rêve de quitter le petit bourg de Tocopilla, juché entre l’océan Pacifique et le désert d’Atacama. Elle rêve aussi d’aider son petit frère, Diego, dont les comportements autistiques inquiètent. Lorsque Fernando, le nouveau professeur de Diego, propose d’organiser des cours particuliers, elle accepte de gaieté de cœur, sans soupçonner qu’elle actionne par là un mécanisme aux conséquences irréversibles. « _Je voulais faire un film sur le deuil qu’induisent toujours les départs. Je voulais faire un film brut sur une jeunesse marginale entourée de la beauté intime et déroutante du désert d’Atacama. Je voulais faire un film sur une démocratie aux relents crépusculaires hantée encore par l’héritage morbide de la dictature. Enfin, je voulais porter à l’écran un Chili méconnu, à travers un film résolument tourné vers l’avenir_. » **Rodrigo Litorriaga**.

Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

En avant-première, en présence du réalisateur Rodrigo Litorriaga, le CWB|Paris vous propose la projection de son dernier film “La Francisca, une jeunesse chilienne”. Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T20:00:00 2022-05-09T21:30:00

