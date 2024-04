« La France sous leurs yeux » dans le cadre de la Grande Commande photojournalisme. Galerie le Château d’Eau Toulouse, jeudi 11 avril 2024.

« La France sous leurs yeux » dans le cadre de la Grande Commande photojournalisme. Ce film photographique sonorisé présente une sélection de photographies de la Grande Commande photojournalisme et se focalise sur plusieurs aspects de cette « Radioscopie de la France ». Jeudi 11 avril, 18h30 Galerie le Château d’Eau

Cette création originale – en six parties – nous convie à une traversée documentaire et poétique du territoire, au son de fanfares et de slams, des cliquetis de claviers et de roulements de rotatives, des rires étouffés et des slogans projetés, à la rencontre de celles et ceux qui la rêvent, la vivent et la font vibrer.

Médiateur : Philippe Guionie

En présence d’Emmanuelle Hascoët, service de la Photographie, département des Estampes et de la photographie de la BnF

Galerie le Château d'Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France

© Grande Commande photo_ BNF