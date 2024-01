La France qui a faim conférence débat Auditorium de la Médiathèque Gambetta Marcel Reggui Orléans, vendredi 23 février 2024.

La France qui a faim conférence débat Le Collectif ALERTE organise une conférence avec Bénédicte BONZI, autrice du livre « La France qui a faim – Le don à l’épreuve des violences alimentaires » et les acteurs de l’aide alimentaire. Vendredi 23 février, 13h30 Auditorium de la Médiathèque Gambetta Marcel Reggui Conférence gratuite inscription obligatoire

Le Collectif ALERTE Centre-Val de Loire vous convie à une conférence-débat, LA FRANCE QUI A FAIM

le vendredi 23 février 2024, de 13h30 à 17h30,Auditorium Marcel Regguyde la médiathèque d’Orléans,

en présence de Bénédicte BONZI, Docteure en anthropologie socle et autrice du livre « La France qui a faim – Le don à l’épreuve des violences alimentaires » et les acteurs de l’aide alimentaire de la région Centre-Val de Loire.

Ensemble, nous interrogerons les limites et repenserons le modèle de l’aide alimentaire en région.

Auditorium de la Médiathèque Gambetta Marcel Reggui 1 rue de Chanzy, 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire

solidarité aide alimentaire