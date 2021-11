Versailles Auditorium de l'Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines La France et les Lefèvre ont un incroyable talent ! Auditorium de l’Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

La France et les Lefèvre ont un incroyable talent ! Auditorium de l’Université Ouverte de Versailles, 20 novembre 2021, Versailles. La France et les Lefèvre ont un incroyable talent !

Auditorium de l’Université Ouverte de Versailles, le samedi 20 novembre à 18:00

**Anne et Gabriel Lefèvre** : L’histoire de la famille Lefèvre (Plon) Écoutez le témoignage de **Gabriel et Anne Lefèvre**, vainqueurs en 2020 avec leurs 6 enfants du grand concours artistique de M6 « L_a France a un incroyable talent_ ». Si vous aimez le grégorien et l’histoire de la musique sacrée, ils vont vous enchanter ! Conversion avec **François de Mazières** (Maire de Versailles) Grands débats Auditorium de l’Université Ouverte de Versailles 6 Imp. des Gendarmes, 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

2021-11-20T18:00:00 2021-11-20T19:00:00

