La France et le monde méditerranéen – Cinq siècles d'histoire vus par les Archives diplomatiques Cosmopolis, 28 janvier 2022, Nantes.

18:00 19:30

Présentation d'ouvrage par Hélène Carrère d'Encausse, suivie d'une table-ronde avec les auteurs Agnès Chablat-Beylot, Luc Chantre, Alain Messaoudi L'ouvrage La France et le monde méditerranéen – Cinq siècles d'histoire vus par les Archives diplomatiques a été conçu et réalisé par le Centre des Archives diplomatiques de Nantes avec ses partenaires universitaires, publié par les éditions Autrement (parution le 26 janvier, 19,90 €). À la lumière des documents conservés au Centre des Archives diplomatiques de Nantes, cet ouvrage retrace cinq siècles de relations entre la France et le monde méditerranéen, depuis les premiers consulats français établis au XVIe siècle au Levant jusqu'aux indépendances et leurs échos contemporains. Dépêches et télégrammes diplomatiques, cartes et plans, notes de renseignement, registres de passeports ou d'immatriculation, photographies s'entrecroisent pour faire revivre des moments choisis de cette histoire méditerranéenne de la France, apportant des éclairages originaux sur les jeux de puissance, circulations, échanges et coopérations.

