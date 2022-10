« La France et la marche sur Rome » Maison d’Italie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« La France et la marche sur Rome » Maison d’Italie, 11 octobre 2022, Paris. Le mardi 11 octobre 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles

Présentation du nouveau livre d’Alberto Toscano « Mussolini, un homme à nous, la France et la marche sur Rome », Armand Colin Dans le cadre de la deuxième édition du festival italien à Paris, la Maison de l’Italie organise la présentation du nouveau livre d’Alberto Toscano : « Mussolini, un homme à nous, la France et la marche sur Rome », Armand Colin. L’auteur décrypte la presse française d’il y a un siècle avec le regard d’un journaliste actuel. Le résultat s’avère surprenant. L’ancien Ambassadeur et Président de la Societé Dante Alighieri de Paris Jean Musitelli dialogue avec Toscano. Maison d’Italie 7 Boulevard Jourdan 75014 Paris Contact : https://maison-italie.org/wordpress/ 01 44 16 63 00 https://www.facebook.com/MaisonDeLItalie.CiuP/ https://www.facebook.com/MaisonDeLItalie.CiuP/ https://maison-italie.org/wordpress/

