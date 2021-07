Soissons Soissons Aisne, Soissons La France en courant Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

La France en courant Soissons, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Soissons. La France en courant 2021-07-17 – 2021-07-17

Soissons Aisne La plus longue course à pied en relais de France La plus longue course à pied en relais de France pixabay dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Étiquettes évènement : Autres Lieu Soissons Adresse Ville Soissons lieuville 49.40139#3.3543