Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées La 33ème édition fait de Pierrefitte-Nestalas un relais-étape de la 6ème étape Luchon-Gan. La France en Courant est une course reconnue depuis 1992 par la Fédération Française d’Athlétisme comme étant la plus longue épreuve en relais de l’hexagone. http://www.lafranceencourant.org/ La 33ème édition fait de Pierrefitte-Nestalas un relais-étape de la 6ème étape Luchon-Gan. PIERREFITTE-NESTALAS Centre-ville Pierrefitte-Nestalas

