Hauts de Bienne, Jura

Jura

La France en courant Hauts de Bienne, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Hauts de Bienne. La France en courant 2021-07-21 14:00:00 – 2021-07-21 18:00:00

Dans le cadre de l'évènement sportif « La France en courant », venez assistez à l'arrivée de l'étape de Belfort/Morez. Au programme village partenaires, artisanat, structure gonflable, clown, fabrique de pain, parcours enfants et animations musicale. De 14h à 18h, Place Jean Jaurès Organisé par le RCHJM et la commune des Hauts de Bienne http://www.lafranceencourant.org/

