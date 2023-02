La France En Chante Spectacle Musical:Chanson Française ESPACE CULTUREL ISABELLE DE HAINAUT, 20 mars 2023, BAPAUME.

La France En Chante Spectacle Musical:Chanson Française ESPACE CULTUREL ISABELLE DE HAINAUT. Un spectacle à la date du 2023-03-20 à 15:00 (2023-03-09 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

Les Spectacles RGR et les Productions UNDERSHOW sont heureux de vous présenter leur nouveau spectacle : La France En Chanté 2 heures de show variétés, digne des plus grands plateaux de stars de la chanson française et autres joyaux de la francophonie réunis en direct sur scène, pour votre plus grand plaisir. Nos artistes parés de leurs plus beaux habits de gala vous feront vivre un moment inoubliable, entre interactivité, émotion et énergie débordante. Une envie irrépressible de chanter montera en vous pour accompagner chaque mélodie de nos medleys de haute tenue, eux aussi ! 18 artistes professionnels, chanteuses, chanteurs, danseuses, danseurs et musiciens feront rayonner sur scène et devant vos yeux conquis les légendes de la musique de France et de Navarre : Retrouvez la fougue rock’n’roll de Johnny Hallyday et de ses canailles de potes Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, puis un vent de nostalgie nous transportera vers le vieux Paris pour une visite poétique, guidée par ceux qui le dépeignent le mieux, comme Yves Montand, Charles Aznavour ou encore Edith Piaf. Sans oublier la folie du Music-Hall et ses étoiles éternelles, telles Line Renaud et Joséphine Baker ! Nous nous rendrons aussi jusqu’aux terres lointaines de nos cousins du Québec, attirés par le chant de Céline Dion comme le fut Jean-Jacques Goldman, pour revenir dans l’hexagone mettre à l’honneur nos artistes aux engagements forts comme Daniel Balavoine, Renaud, Barbara, Serge Gainsbourg, Michel Sardou ou encore Florent Pagny De l’émotion (Maurane, Jeanne Moreau, Jacques Brel, Mike Brant…), de l’énergie (Michel Fugain, Pascal Obispo, Rita Mitsouko…), et nombre de pépites de la variété française sont réunies dans ce spectacle à découvrir au plus vite ! Pour orchestrer le tout, notre maître de cérémonie vous accompagnera avec panache tout au long de ce fabuleux spectacle. « La France En Chanté » c’est l’événement à ne pas manquer ! Alors, rejoignez-nous et chantons ensemble ce grand hommage à la variété française ! SPECTACLE EN TOURNEE?? DANS PLUSIEURS VILLES La France En Chante Spectacle Musical:Chanson Française

ESPACE CULTUREL ISABELLE DE HAINAUT BAPAUME Chemin de Saint Quentin Pas-de-Calais

