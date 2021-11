Paris Maison de la Radio et de la Musique Paris La France des solutions, créative nation Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégorie d’évènement: Paris

« La France des Solutions, nation créative » : une grande soirée pour célébrer la créativité et l’envie d’agir, avec VOUS ————————————————————————————————————————- Reporters d’Espoirs vous invite mercredi 15 décembre 18h à la Maison de la Radio et de la Musique à sa grande soirée La France des solutions. Pour mettre la créativité sous le feu des projecteurs ! Venez partager un shot d’inspiration au contact d’artistes, entrepreneurs, acteurs de solutions économiques, solidaires et écologiques en provenance de la France entière. OUI, notre pays est créatif ! Venez rencontrer les témoins de cette créativité : acteurs de solutions des régions de France, personnalités comme l’actrice et réalisatrice Zabou Breitman, la philosophe Cynthia Fleury, la pianiste Victoire du Jazz Macha Gharibian, le designer Philippe Starck, le neurobiologiste Sébastien Bohler… Au programme : • Performance artistique • Discussion « La Créativité, c’est quoi, c’est comment ? » • Pitchs d’acteurs de terrain porteurs de solutions dans la tech, l’agriculture, l’architecture… • Débat « Médias et créativité » • Animation par François Saltiel Embarquons ensemble pour ce tour de France créatif et inspirant en 2h ! Infos pratiques : Votre place gratuite avec le code FDS21RDE Mercredi 15 décembre, 19h-21h (accueil à partir de 18h) Maison de la radio et de la musique, 116 avenue du Président Kennedy – 75016 Paris. Accès : RER C : station Avenue du Pdt Kennedy – Maison de Radio France. Métro : Ligne 6 station Passy – Ligne 9 station Ranelagh – Ligne 10 station Javel-André Citroën Pass sanitaire obligatoire. Infos et inscription : [www.reportersdespoirs.org](http://www.reportersdespoirs.org)

50 médias, 800 participants physiques, et plusieurs millions de Français autour d'initiatives concrètes qui témoignent de la capacité créative de notre pays, et nous donnent envie d'agir !

