La France à vélo Morcenx-la-Nouvelle, 11 mai 2022, Morcenx-la-Nouvelle.

La France à vélo Morcenx-la-Nouvelle

2022-05-11 20:30:00 – 2022-05-11

Morcenx-la-Nouvelle Landes

EUR 4.5 4.5 Découverte du patrimoine naturel et culturel de la France… à vélo !

Les nombreux témoignages de cyclistes, tous plus sympathiques les unes que les autres, soulignent les incroyables bienfaits du vélo pour la santé, l’environnement, la convivialité

mais aussi la nécessité d’accroître encore le nombre de pistes cyclables sur le territoire.

L’équipe du film, Jean-Pierre et Caroline à la réalisation ; Denis et Jean, venus du Québec, prennent eux aussi beaucoup de plaisir à faire ce voyage inoubliable !

Assurément, le spectateur ressortira avec l’envie de monter sur un vélo ! Avec la participation de David Lappartient, Président de l’UCI, Union Cyclisme Internationale

Tarif unique : 4,50€

Morcenx-la-Nouvelle

