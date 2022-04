La fragilité révèle-t-elle nos talents ? Collège des Bernardins, 17 mai 2022, Paris.

La fragilité révèle-t-elle nos talents ?

Collège des Bernardins, le mardi 17 mai à 20:00

Et si la fragilité était une force ? Et si nous décidions d’en exploiter la richesse, au bénéfice de tous ? Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière » Michel Audiard Et si la fragilité était une force ? Et si nous décidions d’en exploiter la richesse, au bénéfice de tous ? (par exemple la fonction SMS a été inventée par une personne malentendante.) Mais la question que nous nous posons est simple : en quoi la fragilité est-elle source de créativité ? Nous savons que la « fragilité » fait partie de notre ADN et qu’ainsi elle permet de révéler nos talents les plus enfouis et d’enrichir le monde. Accepter sa propre fragilité́, c’est se mettre en capacité́ d’entrer en relation avec l’autre. En effet, ce n’est qu’au moment où̀ il y a acceptation de ses propres fragilités, de ses failles, et de sa dépendance aux autres…, que l’on peut s’ouvrir, faire confiance, recréer du lien social…et être créatif. Oui, la fragilité est une force, comme nous dit Saint Paul : « C’est quand je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 12:10). Quand tu n’as plus la force d’avancer, Dieu lui-même te porte dans ses bras ! Grâce à l’art sous toutes ses formes, nous devenons visibles à tous et retrouvons notre dignité. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/la-fragilite-revele-t-elle-nos-talents

