le dimanche 28 novembre à 17:00

Durée1h 38min Réalisateur :Catherine Corsini Interprètes : Valéria Bruni Tedeschi, Caroline Estremo, Marina Foïs, JEAN-LOUIS COULLOC’H, Camille Sansterre Synopsis : Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…… comédie dramatique Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

2021-11-28T17:00:00

